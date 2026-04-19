TEMA Vakfı, Eskişehir'de planlanan altın-gümüş madeni projesinin doğa ve tarım alanları için risk oluşturduğunu belirterek ÇED kararının iptalini istedi.

ESKİŞEHİR (İGFA) - TEMA Vakfı, Eskişehir'in Mihalgazi ve Tepebaşı ilçelerinde hayata geçirilmesi planlanan Alpagut-Atalan Altın ve Gümüş Madeni projesine karşı itirazlarını sürdürdü. Vakıf, söz konusu projenin bölgenin doğal yapısı, tarım alanları ve yaşam alanları üzerinde ciddi tehdit oluşturduğunu açıkladı.

Açıklamada, iklimi, orman varlığı ve biyolojik çeşitliliğiyle korunması gereken bölgenin, madencilik faaliyetleri nedeniyle geri dönüşü olmayan zararlarla karşı karşıya kalabileceği vurgulandı.

Proje için verilen Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) olumlu kararının iptali amacıyla açılan davada, 20 Nisan'da bilirkişi keşfi yapılacağı bildirildi.

TEMA Vakfı, Eskişehir'in doğal varlıklarının korunması ve yaşam alanlarının zarar görmemesi için söz konusu kararın iptal edilmesi çağrısında bulundu.

