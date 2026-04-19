ANKARA (İGFA) - Türk savunma ve yazılım sektörü açısından stratejik öneme sahip KOVAN, ilk yurt dışı başarısını Azerbaycan'da elde etti. HAVELSAN Genel Müdürü Mehmet Akif Nacar, yaptığı açıklamada, yazılımın kardeş ülke Azerbaycan'a ihraç edilmesinden duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Kurumsal kaynak yönetimi alanında geliştirilen KOVAN'ın, kritik verilerin güvenli şekilde yönetilmesi ve yerli bir dijital ekosistem oluşturulması açısından önemli bir rol üstlendiğini vurgulayan Nacar, geliştirme sürecinde ulaşılan olgunluk seviyesinin bu başarıda etkili olduğunu ifade etti.

Türk yazılım sektörü adına kritik öneme sahip olan KOVAN'ın ilk ihracatını kardeş ülke Azerbaycan'a gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz.



Kurumsal kaynak yönetimi alanında hassas verilerimizin güvenle yönetilmesi ve yerli ekosistem oluşması bizim için oldukça önemliydi.



Bu: pic.twitter.com/5U0nSX4fy6 — Mehmet Akif NACAR (@manacar1) April 19, 2026

Daha önce Savunma Sanayii Başkanlığı, BOTAŞ ve Yüksek Seçim Kurulu gibi kritik kurumlarda kullanılan KOVAN, ihracatla birlikte uluslararası alanda da yer almaya başladı. Nacar, Recep Tayyip Erdoğan'ın da vurguladığı yerli ve milli sistemlerle veri yönetimi hedefi doğrultusunda güçlü bir ekosistem kurduklarını belirtti.

KOVAN'ın Azerbaycan'daki kullanımıyla birlikte iki ülke arasındaki savunma ve teknoloji iş birliğinin daha da güçlenmesi bekleniyor.

Nacar, yazılımın Azerbaycan Savunma Bakanlığı için hayırlı olmasını temenni etti.