Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesine bağlı Çamlıbel Mahallesi’nde meydana gelen orman yangınına müdahale sürerken, sivil toplum kuruluşları da sahadaki desteğini artırarak devam ettirdi. Bu kapsamda, Şahbaz Uluslararası İnsani Yardım ve Arama Kurtarma Derneği ekipleri, yangının başladığı ilk andan itibaren afet bölgesinde aktif görev yaptı.KAHRAMANMARAŞ (İGFA) - Yangının etkili olduğu bölgede görev yapan kamu personeli ve gönüllü ekiplerin koordinasyonunu sağlamak adına yoğun bir çaba sarf eden Şahbaz Derneği, sahada bulunan ekiplere soğuk su, ayran, kamp yatakları ve uyku tulumları dağıttı.

Özellikle yangına müdahale eden görevlilerin dinlenme ve temel ihtiyaçlarına destek olmak adına malzeme desteği kesintisiz sürdürüldü.

“AFET ANLARINDA SAHADA OLMAK İNSANLIK GÖREVİMİZDİR”

Şahbaz Uluslararası İnsani Yardım ve Arama Kurtarma Derneği Başkanı Tural Şahbazlı, yapılan çalışmalara ilişkin şunları kaydetti:

“Yangının başladığı ilk andan itibaren arkadaşlarımızla birlikte bölgeye intikal ettik. Hem kamu kurumlarıyla koordinasyon içinde çalıştık hem de sahadaki ihtiyaçlara hızlı şekilde cevap vermeye çalıştık. Gönüllülerimizin desteğiyle yangınla mücadele eden kahraman ekiplerimize ayran, su, kamp yatakları ve uyku tulumları ulaştırdık. Bizim için en önemli görev; afet anlarında devletimizin ve milletimizin yanında dimdik durabilmektir. Bu süreçte emeği geçen tüm ekip arkadaşlarıma ve gönüldaşlarımıza şükranlarımı sunuyorum. Yangının kontrol altına alınmasında emeği geçen tüm ekiplere, alanda görev yapan tüm orman işçilerine, itfaiye ekiplerine ve gönüllülere teşekkür ediyorum.”