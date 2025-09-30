Bunlar da ilginizi çekebilir

Konforlu ve sağlıklı eğitim için sınıf camlarına yalıtım

Operasyon kapsamında 3 şüpheli hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında adli işlem başlatılırken, 8 kişi hakkında ise 4733 Sayılı Kanun kapsamında idari işlem uygulandı.

Kahramanmaraş’ta polis ekiplerince düzenlenen operasyonda kaçak sigara ve tütün ele geçirildi. Tural ŞAHBAZLI / KAHRAMANMARAŞ (İGFA) - Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, bin 400 paket gümrük kaçağı sigara ile 280 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi.

Bu bağlantı sizi https://www.aydinses.com dışındaki bir siteye yönlendiriyor.