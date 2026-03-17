Türkiye Sigorta Basketbol Ligi'nin 28. haftasında Konya Büyükşehir Belediyespor, Çayırova Belediyespor'u konuk ettiği maçtan 86-84'lük skorla galibiyetle ayrılarak Ramazan Bayramı öncesi hata yapmadı

KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyespor, kendi saha ve seyircisi önünde zirve mücadelesindeki rakibi Çayırova Belediyespor ile karşı karşıya geldi. Çekişmeli geçen maçta tüm periyotlarda rakibine şans tanımayan Büyükşehir haftayı 86-84'lük galibiyetle tamamladı ve Ramazan Bayramı öncesi taraftarlarına moral aşıladı.

Büyükşehir, Alp-Williams-Coffey üçlüsüyle maça iyi başlayan taraf oldu ve ilk çeyreği 28-20 önde tamamladı. İkinci çeyrekte zorlu rakibine karşı mücadeleci oyununu sürdüren sarı-siyahlılar devre arasına 9 sayı farkla giriş yaptı: 46-37.

Üçüncü çeyrekte konuk takım daha çok sayı kaydetse de Konya Büyükşehir Belediyespor final periyodu öncesi skoru 66-60'ya taşıdı. Son periyot büyük çekişmeye sahne oldu. Çayırova savunmasına karşı ilk bölümde geçmekte zorlanan Büyükşehir, çeyrekte 20 sayı bulmayı başararak mücadeleden 86-84 galip ayrıldı.

Bu sonuçla ligdeki 21.galibiyete imza atan Konya Büyükşehir Belediyespor Basketbol Takımı, puanını 49 yaptı ve 4.sıradaki yerini korudu.

Büyükşehir, 29.haftada en yakın rakiplerinden Göztepe deplasmanına gidecek. 21 Mart Cumartesi günü Altındağ Atatürk Spor Kompleksi'nde oynanacak mücadele saat 16.30'da başlayacak.

