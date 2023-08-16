A Milli Erkek Basketbol Takımı, FIBA Olimpiyat Ön Eleme Turnuvası C Grubu 3'üncü maçında Ukrayna'yı 85-72 mağlup ederek 3'te 3 yaptı ve grubunu lider tamamladı.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmaya Türkiye, Kenan Sipahi, Şehmus Hazer, Furkan Korkmaz, Alperen Şengün ve Ömer Faruk Yurtseven ilk 5'iyle başladı. Ukrayna'nın ilk 5'i ise Andrii Voinalovych, Oleksandr Kovliar, Pavlo Krutous, Vyacheslav Bobrov ve Viacheslav Kravtsov'dan oluştu.

Karşılaşamaya iki takım da hızlı bir şekilde etkili başladı. Milli takım Alperen Şengün ileüst üste sayılar bulurken Ukrayna takımında ise Bobrov etkili olunca ilk 5 dakika Ukrayna'nın 4 sayılık üstünlüğü ile geçildi. Maçta ilk periyot 25-25 eşitlikle geçildi.

İkinci periyoda Ukrayna raha atak başladı. Zotov ve Kravtsov ile etkili olan Ukrayna, ilk yarının bitimine 7.02 kala farkı 3'e çıkardı: Ancak milli takım, Alperen Şengün'ün etkili oyunu ile ilk yarıyı 49-41 önde kapattı.

Üçüncü periyodun başında Furkan Korkmaz ile etkili olan Türkiye, üç sayılık isabetiyle son periyoda 70-55 önde girdi.

Son periyoda etkili başlayan Ukrayna oldu. 4 dakikada sadece 2 sayı üretebilen milli takım, savunmada rakibini durduramayınca bitime 6 dakika kala fark 8 sayıya kadar indi: 72-64. Kalan bölümde farkı artıran milli takım, karşılaşmayı 85-72 kazanarak grubunu lider tamamladı.

Türkiye'nin Olimpiyat Ön Eleme Turnuvası'nın yarı finalindeki rakibi D Grubu'nda yarın oynanacak son karşılaşmaların ardından belli olacak. Milli takım, yarı final karşılaşmasını 18 Ağustos Cuma günü Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynayacak.

Bu arada Milli takımı Kahremen Maraş'tan gelen gençler coşkuyla izledi.

Hepsiburada, "Bir Gülüş Yeter" projesi kapsamında depremden etkilenen Kahramanmaraşlı çocukları iki gün boyunca İstanbul'da ağırladı. Çocuklar, program kapsamında İstanbul turu yaptıktan sonra Türkiye - Ukrayna milli basketbol maçında millileri tribünden destekledi.

BİR GÜLÜŞ YETER

Hepsiburada, Şubat ayında hayata geçirdiği “Deprem Bölgesine Ticaret ve Teknoloji Gücü” programı ve ilkokul-ortaokul çağındaki nitelikli materyallere ulaşmakta zorluk çeken çocuklara destek vermek üzere hayata geçirdiği “Bir Gülüş Yeter” projesi kapsamında, depremden etkilenen Kahramanmaraşlı 18 çocuğu İstanbul’da ağırladı. iki gün boyunca İstanbul’da kendileri için özel hazırlanan programa katılan çocuklar, güne tekneyle Boğaz turu yaptı ve ardından Salı günü oynanan Türkiye-Ukrayna basketbol milli maçını Hepsiburada CEO’su Nilhan Onal Gökçetekin ile birlikte izledi.

Çocukların maçta açtığı “Milli Takımımızı Olimpiyat Dönüşü Kahramanmaraş’a Bekliyoruz” yazılı pankart tribün tarafından alkışlandı.