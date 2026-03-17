Konya Selçuklu Otizmli Bireyler Eğitim Vakfı sporcuları, Konya'daki il şampiyonasında 28 madalya kazanırken, Alper Akgül 9 altınla milli takım barajını geçti.

KONYA (İGFA) - Selçuklu Otizmli Bireyler Eğitim (SOBE) Vakfı bünyesinde faaliyet gösteren Özel SOBE Spor Kulübü, yüzme branşında tarihi bir başarıya imza attı.

14-15 Mart 2026 tarihlerinde Konya Olimpik Yüzme Havuzu'nda düzenlenen Özel Sporcular Yüzme İl Birinciliği'nde mücadele eden SOBE'li sporcular, toplam 28 madalya kazandı.

18 sporcuyla organizasyona katılan kulüp, yarışlar sonunda 17 altın, 6 gümüş ve 5 bronz madalya elde ederek kulüp tarihinin en yüksek madalya sayısına ulaştı. Bu performans, SOBE'nin spor alanındaki yükselişini bir kez daha gözler önüne serdi. Şampiyonaya damga vuran isim ise Alper Akgül oldu. 9 farklı stilde altın madalya kazanan Akgül, aynı zamanda 50 metre serbest, kelebek, sırt ile 100 ve 200 metre sırt kategorilerinde milli takım aday kadro barajını aşarak Türkiye Şampiyonası'na katılma hakkı elde etti.

Başarıyı değerlendiren SOBE Vakfı Başkanı Mustafa Ak, elde edilen derecelerin yalnızca sportif başarı olarak görülmemesi gerektiğini belirtti. Ak, sporun özel gereksinimli bireylerin fiziksel gelişiminin yanı sıra özgüven, disiplin ve sosyal uyum becerilerine de önemli katkı sağladığını vurguladı.

Bu sonuçların uzun soluklu bir emeğin ürünü olduğunu ifade eden Ak, sporcuların azmi ve mücadelesinin herkese ilham verdiğini söyledi. Türkiye Şampiyonası barajını geçen Alper Akgül'ü ayrıca tebrik eden Ak, antrenörler, eğitimciler ve ailelerin katkısına da dikkat çekti. SOBE Vakfı, önümüzdeki süreçte farklı branşlarda da başarılarını artırmayı ve özel gereksinimli bireylerin spor yoluyla daha görünür olmasını sağlamayı hedefliyor.