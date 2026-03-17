TOFAŞ Basketbol Takımı, Basketbol Şampiyonlar Ligi TOP 16 turu J Grubu 6. hafta karşılaşmasında Yunanistan temsilcisi Karditsa laponiki'yi konuk ediyor.

BURSA (İGFA) - Basketball Champions League TOP 16 turu J Grubu 6. haftasında TOFAŞ Basketbol Takımı, sahasında Yunanistan ekibi Karditsa laponiki'yi ağırlayacak.

Avrupa'da sezonun son maçından galibiyetle ayrılmayı hedefleyen Mavi Yeşilliler, bu karşılaşmada basketbol severlerin desteğini beklerken; Bursa ekibinde sakatlığı bulunan Yiğitcan Saybir mücadelede forma giyemeyecek. Grupta henüz galibiyeti bulunmayan Karditsa ise 5 mağlubiyetle son sırada yer alıyor. İki takım arasında Yunanistan'da oynanan mücadeleden TOFAŞ 79-93 galip ayrılmıştı.

18 Mart Çarşamba günü TOFAŞ Spor Salonu'nda oynanacak maç saat 20.00'de başlayacak ve Tabii Spor 6'dan canlı yayınlanacak. Mücadeleyi Fransa'dan Yohan Rosso; İspanya'dan Fernando Calatrava Cuevas ve Fransa'dan Valentin Oliot hakem üçlüsü yönetecek.

Bu maçla birlikte Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde sezonu tamamlayacak olan TOFAŞ Basketbol Takımı, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde ise 21 Mart Cumartesi günü saat 18.00'de evinde Yukatel Merkezefendi Belediyesi ile karşı karşıya gelecek.