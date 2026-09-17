Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Kahramanmaraş Kültür Yolu Festivali, 'Yaşayan Miras: Kahramanmaraş Sergisi' ile kentin geleneksel sanat ve zanaatlarını aynı seçkide bir araya getirmeye devam ediyor. Festival kapsamında yer alan söyleşi ve atölyeler katılımcılara yepyeni deneyimler sunuyor.

KAHRAMANMARAŞ (İGFA) - Kahramanmaraş Kalesi'nde ziyaretçilerini ağırlayan 'Yaşayan Miras: Kahramanmaraş Sergisi', Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcısı olarak tanınan ustaların eserlerini bir araya getirmeye devam ediyor.

Maraş işi, bakır işleme, sim sırma, kitre bebek, köşgerlik, Maraş iğnesi ve aba gibi kentin geleneksel sanat ve zanaatlarının yanı sıra hüsnühat, tezhip ve çarpana alanlarından eserler festivalin beşinci gününde de ziyaretçiler tarafından incelendi. Sergi, geçmişten günümüze ulaşan geleneksel üretim biçimlerinin yaşatılması ve gelecek kuşaklara aktarılmasına ışık tuttu.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi'nde Kültür Bakanlığı Sanatçısı ve TRT programcısı Züleyha Ortak Dağ'ın hazırlayıp sunduğu 'Züleyha ile Sınırsız Sohbetler' söyleşisi gerçekleşti. Programda günlük yaşamdan iş hayatına, aile içi iletişimden insan ilişkilerine uzanan farklı başlıklar ele alınarak katılımcılara farklı bakış açıları ve deneyimler aktarıldı.

Kahramanmaraş Olgunlaşma Enstitüsü'nde düzenlenen Maraş İğnesi Atölyesi, Maraş iğnesi tekniklerini katılımcılarla buluşturdu. Uygulamalı çalışmada geleneksel tekniklerin ürüne dönüştürülme aşamaları tanıtıldı. Aynı merkezde düzenlenen Tahta Baskı Atölyesi'nde ise yöresel motifler fular, kalemlik ve çantalar üzerine uygulandı.

Kahramanmaraş Kalesi'nde sanatçı Nuran Yılmaz eşliğinde gerçekleştirilen Maraş Filesi Atölyesi'nde, Kahramanmaraş'a özgü geleneksel file nakışının incelikleri ele alındı. Kumaş ipliklerinin sayılarak belirli bölümlerinin kesilip çekilmesi ve yeniden işlenmesine dayanan teknikte 'su çekmek', 'mercimek ajuru', 'rişliyö', 'ipek işi' ve 'antika' gibi uygulamalar tanıtıldı.

ÇOCUK KÖYÜ'NDE EĞLENCE VE KEŞİF DOLU GÜN

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Fuar Merkezi Çocuk Köyü, festivalin beşinci gününde farklı yaş gruplarına yönelik etkinliklerle çocukları ağırladı. Şişme oyun parkları, dijital oyunlar ve panayır çadırlarında çocuklar farklı oyunları deneyimlerken; kum boyama, çim adam, rüzgar gülü, boyama ve bez çanta tasarımı gibi atölye çalışmalarında kendi ürünlerini hazırladı. Halat çekme ve çuval yarışı gibi geleneksel yarışmaların yanı sıra Limbo, Koca Ayak ve Dev Jenga gibi oyunlarla çocuklar takım ruhunu ve rekabeti bir arada deneyimledi. Geleneksel Karagöz Atölyesi'nde kendi Karagöz tasvirlerini hazırlayan çocuklar, gölge oyunu geleneğini yakından tanıma fırsatı buldu. VR Balon Turu ise Kapadokya'nın manzarasını sanal gerçeklik teknolojisiyle çocukların karşısına taşıyarak kültürel keşif ile dijital deneyimi bir araya getirdi.

Kahramanmaraş Kültür Yolu Festivali, sergilerden söyleşilere, geleneksel el sanatlarından çocuk etkinliklerine uzanan kapsamlı programıyla 20 Eylül'e kadar kentin farklı noktalarında sanatseverlerle buluşmayı sürdürecek.