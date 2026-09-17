Edirne Doğa Sporları Spor Kulübü, Gökçetepe'den Yayla'ya uzanan üç günlük ekspedisyonla Saros'un kıyılarını spor turizmine kazandırmak için ilk adımı attı.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne Doğa Sporları Spor Kulübü (EDOSK), Saros Körfezi'nde sportif ve turizm amaçlı deniz kayağı rotaları oluşturmak için çalışmalarını sürdürüyor. Kulüp, kamplı ve üç günlük bir programla bölgedeki kıyı şeridini deniz kayağı açısından deneyimledi.

Saros'un su altı zenginliği, temiz suları ve ilginç kıyı oluşumları nedeniyle önemli bir turizm alanı olduğunu vurgulayan EDOSK ekibi, etkinliğin ilk gününde Gökçetepe Tabiat Parkı'nda kamp yaptı. İkinci gün kürek çekmeye başlayan ekip; Sait Faik Abasıyanık Koyu, İbrice deniz mağaraları, falezler, İbrice Limanı, İtalyan Koyu, Uzunkum ve Mecidiye Sahili gibi noktalardan geçerek ilerledi.

Hava koşullarındaki ani değişiklikler nedeniyle Erikli'de kamp kuran ekip, üçüncü gün ise kapalı ve rüzgârlı havada yolculuğu sürdürdü. Danişment Tabiat Parkı'nda mola veren katılımcılar, yağmur ve fırtınaya rağmen kürek çekmeye devam ederek Yayla sahiline ulaştı. Zorlu hava şartları nedeniyle iki günlük kürek ve destinasyon oluşturma faaliyeti burada sonlandırıldı.

'SAROS KIYILARINI HARİTALANDIRACAĞIZ'

EDOSK Başkanı Dr. Sezgin Kondal, Saros Körfezi'nde uzun süredir deniz kayağı ile sportif ve turizm amaçlı rotalar oluşturmayı hedeflediklerini belirterek, bu çalışmanın ilk daha donanımlı ve kamplı deneme olduğunu söyledi.

Kondal, amaçlarının Edirne kıyı şeridini deniz kayağı deneyimiyle bir turizm rotası olarak haritalandırmak olduğunu ifade ederek, 'Deniz kayağı ile yeni rotalar oluşturmaya, spor turizmine katkı sağlamaya çalışıyoruz' dedi. Bahar ve yaz döneminde daha fazla faaliyet planladıklarını belirten Kondal, Saros'un Edirne kıyılarının deniz kayağı açısından haritalandırılacağını kaydetti. Kondal ayrıca etkinliğe katkı sunan antrenörlere, tur liderine, katılımcılara, Gökçetepe Tabiat Parkı işletmesine, Erikli Plummy Plajı işletmesine ve destekleri için Edirne Belediyesi'ne teşekkür etti.