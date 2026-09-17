Konya Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi ekipleri, şehir merkezinde trafiğin yoğun olduğu okulların önünde öğrencilerin güvenli bir şekilde karşıdan karşıya geçmelerini sağlamak amacıyla farkındalık çalışması yürütüyor.

KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri, yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte öğrencilerin okul çıkışlarını güvenli bir ortamda sürdürebilmeleri için çalışma yapıyor.

Uygulama kapsamında şehir merkezinde özellikle okul çıkış saatlerinde trafiğin yoğun olduğu okullarda uygulama yapan motorize zabıta personeli, öğrencileri trafikte nasıl hareket etmeleri gerektiği konusunda bilgilendiriyor.

Araç trafiğini durdurarak çocukların güvenli bir şekilde yolun karşısına geçmesini sağlayan ekipler, bu sayede çocukların güvenli şekilde evlerine ulaşmalarını sağlıyor.

ÖĞRENCİLER VE VELİLER UYGULAMADAN MEMNUN KALDILAR

Uygulamayla trafiğin yoğun trafiğin olduğu zamanlarda karşıdan karşıya güvenlikli bir şekilde geçtiklerini belirten öğrenciler ve veliler, yapılan güvenli geçiş uygulamasından memnun kaldıklarını ifade etti.

Konya Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, okul çevrelerinde trafik yoğunluğunun azaltılması ve öğrencilerin güvenli şekilde evlerine ulaşabilmesi amacıyla, eğitim öğretim dönemi boyunca ihtiyaç duyulan bölgelerde uygulamayı sürdürecek.