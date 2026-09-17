Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Adnan Menderes, Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan'ı idam edilmelerinin 65'inci yılında andı. Erdoğan, 27 Mayıs 1960 darbesini 'Türk demokrasisine ve milletin iradesine vurulmuş ağır bir darbe' olarak nitelendirdi.

ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski Başbakan Adnan Menderes ile dönemin Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan'ı, idam edilmelerinin 65'inci yılında yayımladığı mesajla andı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 27 Mayıs 1960 darbesine atıfta bulunarak, Menderes, Zorlu ve Polatkan'ın darbe sonrasında kurulan mahkeme tarafından idama mahkûm edildiğini belirtti.

Üç ismi rahmetle yad ettiğini ifade eden Erdoğan, paylaşımını, 'Rabb'im mekânlarını cennet, ruhlarını şad eylesin' sözleriyle tamamladı.

27 MAYIS DARBESİ SONRASI İDAM EDİLDİLER

Hatırlanacağı gibi Türkiye'nin siyasi tarihinde önemli bir dönüm noktası olan 27 Mayıs 1960 askeri darbesinin ardından Adnan Menderes, Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan Yassıada'da yargılanmış; Zorlu ve Polatkan 16 Eylül 1961'de, Menderes ise 17 Eylül 1961'de idam edilmişti.