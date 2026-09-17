Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Encümeni, haftalık olağan toplantısını gerçekleştirdi. Kent gündemine ilişkin çeşitli konuların görüşülerek karara bağlandığı toplantıda kaçak hafriyat dökümüne izin verilmedi. Gebze Pelitli Mahallesi'nde yapılan denetimlerde, kaçak hafriyat döktüğü tespit edilen şahsa 3 milyon 128 bin 439 TL idari para cezası uygulanmasına karar verildi.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Encümeni haftalık olağan toplantısında öne çıkan konularından biri, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Hafriyat Denetim Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen denetimler kapsamında tespit edilen kaçak hafriyat dökümü oldu.

Gebze ilçesi Pelitli Mahallesi'nde yapılan kontrollerde mevzuata aykırı hafriyat toprağı döktüğü tespit edilen şahsa, 2872 Sayılı Çevre Kanunu ile Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği kapsamında 3 milyon 128 bin 439 TL idari para cezası uygulandı.

UYDUDAN DRONA, KAÇAK HAFRİYATA SIKI TAKİP

Kocaeli genelinde kaçak hafriyat toprağı ile inşaat ve yıkıntı atıklarının dökümüne yönelik denetimler 7/24 aralıksız sürdürülüyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi teknik ekipleri, jandarma ve zabıta personeliyle birlikte sahadaki denetimlerini titizlikle gerçekleştiriyor. Denetimlerde teknolojinin imkânlarından da etkin şekilde yararlanılıyor. Uydu görüntüleri, dronlar, fotokapanlar ve mobil denetim araçları sayesinde kaçak dökümler anlık olarak takip edilirken, tespit edilen ihlallere yönelik gerekli yasal işlemler uygulanıyor.

DENETİMLER GECE GÜNDÜZ SÜRÜYOR

Mevzuata aykırı faaliyetlere gerekli idari yaptırımlar uygulanıyor. Büyükşehir, kent genelinde kaçak hafriyat toprağı ile inşaat ve yıkıntı atıklarının çevreye zarar vermesinin önüne geçmek amacıyla denetimlerini sürdürüyor. Kaçak dökümle karşılaşan vatandaşlar, ekiplerin hızlı şekilde müdahale edebilmesi için durumu 153 Çağrı Merkezi üzerinden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne bildirebiliyor.