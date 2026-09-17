Manisa'nın Yunusemre ilçesine bağlı Barbaros Mahallesi'nde bir apartmanın zemin katında uzun süredir biriktirilen atıklar, apartman sakinlerinin başvurusu üzerine Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Yunusemre Belediyesi ekiplerinin koordineli çalışmasıyla tahliye edildi.

MANİSA (İGFA) - Manisa'nın Yunusemre ilçesine bağlı Barbaros Mahallesi'nde bir apartmanın zemin katında uzun süredir biriktirilen atıklar, apartman sakinlerinin başvurusu üzerine belediye ekipleri tarafından temizlendi.

Yaklaşık 10 yıldır biriktirildiği iddia edilen atıklar apartman sakinlerinin günlük yaşamını olumsuz etkilerken özellikle yoğun koku nedeniyle çevre sağlığı açısından ciddi sorunlara yol açtı.

Özellikle yoğun koku nedeniyle günlük yaşamlarının etkilendiğini belirten bina sakinlerinin başvurusu üzerine Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Yunusemre Belediyesi ekipleri harekete geçti.

Ekipler tarafından gerçekleştirilen çalışmada, daire içerisinde biriken tonlarca atık güvenli şekilde tahliye edildi. Temizlik işlemlerinin yanı sıra bina içerisinde çevre ve insan sağlığı açısından risk oluşturabilecek unsurlar da ekipler tarafından titizlikle ortadan kaldırıldı.

Çalışmanın tamamlanmasıyla apartmanda uzun süredir yaşanan koku ve temizlik sorunu giderilirken, apartman sakinleri de iki belediyenin koordineli müdahalesinden duydukları memnuniyeti dile getirerek ekiplere teşekkür etti.