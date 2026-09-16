Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, yapımı devam eden Çayırova Devlet Hastanesi'nin inşaatında incelemelerde bulundu. Burada açıklamalarda bulunan Başkan Çiftçi, 'Şehrimizin hayali kat kat yükseliyor' dedi.

KOCAELİ (İGFA) - Çayırovalıların ve Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi'nin en büyük hayali olan Çayırova Devlet Hastanesi'nde çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

Başkan Çiftçi'nin ilçeye kazandırmak için büyük çaba sarf ettiği Çayırova Devlet Hastanesi'nde birçok imalat aynı anda hızla ilerliyor. Hastanenin kaba inşaatı kapsamında bir yandan 3. kat döşeme beton serimi yapılırken bir yandan da ikinci kat kolon imalatları gerçekleştiriliyor. Betonarme inşaatın tamamlandığı bodrum katında ise tuğla duvar örme aşamasına geçildi. Şantiye alanında incelemelerde bulunan ve müteahhit firma yetkililerinden konuya ilişkin bilgi alan Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, 'Şehrimizin hayali kat kat yükseliyor' dedi.

'ADIM ADIM GERÇEĞE DÖNÜŞTÜRÜYORUZ'

Başkan Çiftçi, inceleme sonrasında yaptığı açıklamasında şu ifadelere yer verdi; 'Şehrimizin hayali kat kat yükseliyor. İlçe Başkanımız Erhan Sarıdede ile birlikte, Çayırova'mızın uzun yıllardır beklediği Devlet Hastanemizin inşaatında hız kesmeden devam eden çalışmaları yerinde inceledik. Her geçen gün biraz daha şekillenen bu büyük yatırımı şehrimize kazandırmak için gece gündüz demeden çalışıyor, Çayırova'mızın yıllardır kurduğu hayali adım adım gerçeğe dönüştürüyoruz.'

200 YATAKLI OLARAK PLANLANDI

Çayırova halkının en büyük beklentileri arasında yer alan ve tamamlanmasıyla birlikte ilçedeki büyük bir eksiği giderecek olan Çayırova Devlet Hastanesinde teknik bina alanının da kaba inşaatı tamamlandı. Taban alanı 8 bin 700 metrekare ve yapı inşaat alanı 45 bin 518 metrekare olan Çayırova Devlet Hastanesi, 200 yataklı olarak planlandı. Çayırova Devlet Hastanesi, 51 yoğun bakım yatağı, 75 poliklinik, 6 ameliyathane, doğumhaneler, 26 acil müşahede yatağı, 8 diyaliz ünitesi ve deprem izolatörlü olarak yapılacak ve alanında uzun yıllar Çayırovalı ilçe sakinlerine hizmet verecek.