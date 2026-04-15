Kahramanmaraş'ta Ayser Çalık Ortaokulu'nda bir öğrenci tarafından gerçekleştirilen silahlı saldırı, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından büyük bir hassasiyetle takip ediliyor. Yaralılar hastanelere sevk edildi, hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımlandı.

ANKARA (İGFA) - Kahramanmaraş ili Onikişubat ilçesinde bulunan Ayser Çalık Ortaokulu'nda bugün öğle saatlerinde meydana gelen silahlı saldırı, Türkiye'yi derinden sarstı. Olayın ardından Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, saldırının okulun bir öğrencisi tarafından gerçekleştirildiği belirtildi.

Bakanlık, olayın hemen ardından sürecin hassasiyetle takip edildiğini ve ilgili birimlerin koordineli bir şekilde müdahalelere başladığını duyurdu. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ve beraberindeki yetkililer, olayı haber alır almaz bölgeye hareket ederek durumu yerinde inceledi. Ayrıca, Bakanlık dört başmüfettiş görevlendirerek olayın tüm yönleriyle araştırılmasını sağladı. Olayda yaralanan öğretmen ve öğrencilerin tedavileri hastanelerde sürerken, Milli Eğitim Bakanlığı, acil şifa dileklerinde bulundu. Ayrıca, saldırı sonucu hayatını kaybeden öğretmen ve öğrenciler için başsağlığı mesajı yayımlandı.

Bakanlık, saldırıya ilişkin daha detaylı bir açıklamanın ilerleyen süreçte kamuoyuyla paylaşılacağını belirtti. 'Başımız sağ olsun' denilen açıklamada, tüm eğitim camiasının ve milletin büyük bir üzüntü içerisinde olduğu ifade edildi.

İÇİŞLERİ: 4 MÜLKİYE BAŞMÜFETTİŞİ VE 4 POLİS BAŞMÜFETTİŞİ GÖREVLENDİRİLDİ

Öte yandan İçişleri Bakanlığı'ndan da yapılan yazılı açıklamada, meydana gelen saldırının tüm yönleriyle araştırılması amacıyla Bakan Mustafa Çiftçi tarafından 4 Mülkiye Başmüfettişi ile 4 Polis Başmüfettişi görevlendirildiği duyuruldu.

Bakanlık açıklamasında, 'İçişleri Bakanımız Sayın Mustafa Çiftçi olay yerine ivedilikle hareket etmiştir. Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde görevlendirilen Cumhuriyet savcılarımız olay yerinde incelemelerini sürdürmektedir. Soruşturmanın selameti ve sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla yayın yasağı kararı alınmıştır. Bu kapsamda, basın ve yayın kuruluşlarımızın soruşturmanın gizliliğine hassasiyetle riayet etmeleri büyük önem arz etmektedir. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, kederli ailelerine başsağlığı; yaralanan vatandaşlarımıza acil şifalar diliyoruz. Soruşturmanın tüm aşamalarına ilişkin gerekli bilgilendirmeler yetkili makamlarca yapılacaktır' ifadeleri yer aldı.