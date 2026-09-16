Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında Kahramanmaraş'ta sahne alan Ahmet Şafak, KAFUM Fuar Alanı'nı dolduran sevenlerine unutulmaz bir gece yaşattı

KAHRAMANMARAŞ (İGFA) - T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin Kahramanmaraş durağı, Ahmet Şafak konseriyle unutulmaz gecelerinden birini yaşadı.

İlk şarkıdan itibaren dinleyicileriyle güçlü bir bağ kuran Ahmet Şafak, alkışların ve hep bir ağızdan söylenen şarkıların hiç dinmediği konserde Kahramanmaraşlılara müzik dolu bir gece sundu.

Zaman zaman duygulandıran, zaman zaman coşkuyu daha da yükselten sanatçı, kendine özgü sahne performansıyla festival heyecanını zirveye taşıdı.

KAFUM FUAR ALANI DEV BİR KOROYA DÖNÜŞTÜ

Ahmet Şafak'ın yıllara damga vuran eserleriyle yeni şarkılarını buluşturduğu konserde, KAFUM Fuar Alanı adeta dev bir koroya dönüştü. Alanı dolduran müzikseverler 'Yalnız Kurt', 'Yüreğinle Gel', 'Ayyıldız Kolye', 'Geriye Aşk Kalır', 'Adam Gibi' ve 'Vay Delikanlı Gönlüm' gibi hafızalara kazınan şarkıları Ahmet Şafak'la birlikte söyledi.

Kahramanmaraşlı şair Abdurrahim Karakoç'un unutulmaz eseri 'Mihriban'ı da seslendiren Ahmet Şafak, eseri şairinin memleketinde yorumlayarak geceye ayrı bir anlam kattı. Sanatçının son dönemde büyük ilgi gören 'Muska' adlı eseri de Kahramanmaraşlı müzikseverlerden yoğun alkış aldı. Ahmet Şafak'ın yeni şarkıları 'Biz İşte Buradayız' ve 'Kurt Yalnızlığı' seslendirilirken konser alanındaki coşku daha da yükseldi.

Aşk şarkılarından vatan şarkılarına uzanan geniş repertuvarıyla her yaştan dinleyiciye seslenen Ahmet Şafak, 'Memleket Meselesi' ve 'Vatan Gözlüm'le konser alanındaki birlik ve beraberlik duygusunu daha da yükseltti. Şarkılara ellerindeki Türk bayraklarıyla eşlik eden Kahramanmaraşlılar, ortaya renkli ve coşkulu görüntüler çıkardı. Güçlü sahne performansıyla konser coşkusunu doruğa taşıyan Şafak, Kahramanmaraşlıların yoğun ilgisiyle karşılandı.