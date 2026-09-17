Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Kahramanmaraş Kültür Yolu Festivali, beşinci konser akşamında Derya Uluğ'un enerjisiyle renklendi.

KAHRAMANMARAŞ (İGFA) - Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Fuar Merkezi'ni dolduran müzikseverler, sanatçının sevilen şarkılarına telefonlarının ışıklarıyla eşlik ederken ortaya görsel bir şölen çıktı.

Konser alanını dolduran kalabalık, Derya Uluğ'un şarkılarına hep bir ağızdan eşlik etti. Gecenin en dikkat çekici anlarından biri ise müzikseverlerin telefonlarının ışıklarını açarak oluşturduğu görüntü oldu.

Sahne performansıyla izleyicilerden büyük beğeni toplayan sanatçı, konserde sevilen şarkılarına da yer verdi. Sanatçı, aralarında 'Şımarık' ve 'Hani' gibi dillerden düşmeyen parçalarının bulunduğu repertuvarını hayranlarıyla buluşturdu.

Derya Uluğ'un sahneye taşıdığı yüksek enerji, izleyicilerin coşkusuyla birleşirken konser, Kahramanmaraş Kültür Yolu Festivali'nin unutulmaz akşamlarından biri olarak renkli görüntülere sahne oldu.

Kahramanmaraş Kültür Yolu Festivali'nin ana sahnesi, festival boyunca farklı müzik türlerinden sanatçıları ağırlamaya devam edecek.

Festival kapsamında sergiler, atölyeler, söyleşiler ve çocuk etkinlikleri de 20 Eylül'e kadar kentin farklı noktalarında devam edecek.