Yandex Türkiye'nin paylaştığı ağustos ayı arama verileri, izleyici ilgisinin yerli dizi ve filmlerden Güney Kore yapımlarına, süper kahraman serilerinden bilimkurgu gerilimlere kadar geniş bir alana yayıldığını gösteriyor. İşte ağustos ayında Türkiye'de aramaları en çok artan film ve diziler...

İSTANBUL (İGFA) - Yandex Türkiye, Yandex Arama ve Yandex AI üzerindeki aylık arama eğilimlerine dayanarak, ağustos ayında Türkiye'de en çok ilgi gören film ve dizilere ilişkin yeni veriler paylaştı.

Doğanın Kanunu, Ağustos ayında yeniden güçlü bir ilgi artışı yakaladı. Netflix platformunda kadına yönelik şiddet vakalarını araştıran özel bir birimi konu alan Türk suç draması Mezarlık'ın aramalarında da kayda değer bir artış görüldü.

Aile ve toplum baskısına rağmen profesyonel futbolcu olma mücadelesi veren genç bir kadının hikâyesini anlatan Fırtına Kız ile dram filmi Roza, ağustos ayında arama ilgisi bir önceki aya kıyasla en hızlı artan Türk filmleri oldu.

YABANCI DİZİLER

Yabancı diziler arasında aylık arama artışına Reacher öncülük etti. Prime Video platformunda araları bozuk olan dedelerinden kendilerine bir ada miras kalan ikiz kardeşlerin hikâyesini ele alan gençlik dramı Sterling Point dizisi, Türkiye'de ikinci en çok aranan dizi oldu. Sterling Point, 5 Ağustos'taki ilk gösteriminin ardından Prime Video'ya küresel çapta bir numara olarak giriş yaptı. Güney Kore dizileri de geniş bir izleyici kitlesine ulaştı: hayran olduğu yıldızın şirketinde işe giren bir insanı konu alan ofis romantik komedisi My Bias, My Boss ile, hafızasını kaybeden bir savcının, sevgilisi gibi davranan bir adamın yanına sığınmasını anlatan Our Sticky Love dizileri önemli ölçüde arama ilgisi topladı. Lioness de ayın trend olan yapımları arasında yer aldı.

Spider-Man: Brand New Day, Ağustos ayında yabancı filmler arasında aramalarda en yüksek artışı kaydetti. Seriye duyulan ilgi, Spider-Man: No Way Home'a (2021) yönelik dikkati de yeniden canlandırdı ve film ayın aramaları en hızlı artan yapımları arasına yeniden girdi. Yönetmenliğini Louis Leterrier'nin üstlendiği, evlerinin içine gizemli bir şekilde hapsolan bir aileyi konu alan Netflix'in 2026 yapımı bilimkurgu gerilim filmi Son Ev (The Last House)'un aramalarında da artış görüldü.