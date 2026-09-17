Ekranların sevilen ismi Öykü Cengiz Güleç'in samimi sunumuyla 360'ta yayınlanan 'O An'ın Öykü'sü', fotoğrafların ardındaki gizli kalmış hikâyeleri izleyiciyle buluşturmaya kaldığı yerden devam ediyor. Yeni sezona merhaba diyen program, her hafta birbirinden değerli konuklarıyla geçmişin kapılarını aralıyor.

İSTANBUL (İGFA) - Yeni sezonun ilk bölümüne, Öykü Cengiz Güleç'in eşi, başarılı oyuncu Tolga Güleç konuk oluyor. Çiftin bu yaz gerçekleşen muhteşem düğünlerine ait daha önce hiçbir yerde yayınlanmamış özel fotoğrafları ilk kez bu programda ekrana geliyor.

İLK BÖLÜMDE SÜRPRİZ KONUK: TOLGA GÜLEÇ

Program boyunca Tolga Güleç'e dair bilinmeyenler, çiftin özel hayatına dair hiç duyulmamış detaylar ve anıların ardındaki unutulmaz hikayeler izleyicilerle paylaşılıyor. Yeni sezonda program formatına eklenen görüntülü sürpriz bağlantılar ise sohbete yepyeni bir heyecan katıyor.

Nostalji, samimiyet ve sürprizlerle dolu bu özel zaman yolculuğunu kaçırmayın!

ÖYKÜ CENGİZ GÜLEÇ'İN SUNUMUYLA 'O AN'IN ÖYKÜ'SÜ', 19 EYLÜL CUMARTESİ GÜNÜ 19.30'DA 360 EKRANLARINDA!