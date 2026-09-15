Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen Kahramanmaraş Kültür Yolu Festivali, üçüncü konser akşamında sahnesinde Sefo'yu ağırladı. Rap ve pop müzikten oluşan repertuvarını seslendiren sanatçı, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Fuar Merkezi'nde hayranlarına coşku dolu bir gece yaşattı.

KAHRAMANMARAŞ (İGFA) - Yeni nesil Türkçe rap müziğin öne çıkan isimlerinden Sefo, kendine özgü müzik tarzını festival sahnesine taşıdı. Hareketli parçaların ağırlıkta olduğu repertuvarıyla sahneye çıkan sanatçı, konser boyunca temposunu yüksek tuttu.

Sefo, aralarında 'Veda Saati' gibi sevilen şarkılarını seslendirirken, hayranlarının her şarkıya eşlik etmesiyle coşku dolu bir konser akşamı sundu. Kahramanmaraş Kültür Yolu Festivali'nin üçüncü konser akşamında dillerden düşmeyen şarkılarını sahneye taşıyan sanatçı, performansıyla geceye damga vurdu.

Kahramanmaraş Kültür Yolu Festivali kapsamında farklı müzik türlerinden sanatçılar festival boyunca ana sahnede dinleyicilerle buluşmaya devam edecek. Sergiler, atölyeler, söyleşiler ve çocuk etkinlikleri de 20 Eylül'e kadar kentin farklı noktalarında devam edecek.