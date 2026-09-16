Ekranların ve sahnelerin en özel isimleri yıllardır geniş kitlelerin sevgisini kazanan Seda Sayan, önceki akşam İstanbul Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda unutulmaz bir geceye imza attı.

İSTANBUL (İGFA) - Seda Sayan, 'Bacılar Buluşması' adını verdiği özel konserinde binlerce kadın hayranıyla bir araya geldi. Harbiye'yi dolduran sevenleri, sanatçının şarkılarına gece boyunca hep bir ağızdan eşlik etti.

Sahneye Gülşah Saraçoğlu imzalı özel tasarım kıyafetiyle çıkan Seda Sayan, şıklığı ve enerjisiyle de göz kamaştırdı. Sevilen şarkılarının yanı sıra kendine has esprileri ve seyirciyle kurduğu sıcak diyaloglarla geceye damgasını vurdu.

Konser boyunca yüksek enerjisiyle Harbiye'yi adeta bir eğlence merkezine dönüştüren Seda Sayan, zaman zaman seyircileri kahkahaya boğarken, şarkılarıyla da binlerce kişilik dev bir koroya eşlik etti.

Seda Sayan kendini böyle tanımladı:

'Bazen eril, bazen dişi, bazen abla, bazen bacıyım: İçimde matruşka gibi birçok kimlik barındırdığıma inanıyorum. Bana anne de diyorlar, abla da, bacı da: Bir tarafımda da hep meydan okuma var.'

Bir hayranının 'Çok zayıfsın' demesi üzerine Seda Sayan'dan kahkahalara neden olan yanıt geldi: 'Ne umuyorsun bacından? Bacın ölüyor açından!'

'Bacılar Buluşması', müzik, eğlence, kahkaha ve kadın dayanışmasının bir araya geldiği özel bir gece olarak Harbiye'nin unutulmaz konserleri arasındaki yerini alırken 'efsane sahnelere geri döndü' dedirtti.