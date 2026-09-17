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Aralarında Metin Özülkü, Yeliz, Güliz Ayla, Özgür Aras ve Hakan Eren'in bulunduğu arkadaş grubunun sürpriz partisinde pastasını üflerken Yonca Evcimik ' Yeni yaşımda yine hayallerimin peşinden koşup, anı dolu dolu yaşamak istiyorum.' dedi.

Yonca Evcimik'e dostları sürpriz bir doğum günü partisi düzenledi.

Doğum gününü sosyal medya hesabından yeni fotoğrafları ile kutlayan Yoncimik'e yorum ve tebrikler geldi. ' İyi ki doğmuşum. Bir maşallahınızı alırım' diyen Yonca Evcimik'in kıyafeti dikkat çekti.

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Türk Pop Müziği sanatçısı Yonca Evcimik 63 yaşına girdi. Metin Özülkü, Yeliz ve Güliz Ayla gibi dostlarının düzenlediği sürpriz partiyle yeni yaşını kutlayan Evcimik, hayallerinin peşinden koşmaya devam etmek istediğini belirtti.

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