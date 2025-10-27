Gölcük Belediyesi ve Gölcük Kent Konseyi işbirliğinde düzenlenen 'Kahraman Türk Kadınları ve Folklorik Bebekler Sergisi', Sanat Galerisi'nde yoğun katılımla ziyarete açıldı.

KOCAELİ (İGFA) - Gölcük Belediyesi, kültür-sanat etkinlikleri kapsamında önemli bir sergiye ev sahipliği yaptı. Gölcük Belediyesi ve Gölcük Kent Konseyi iş birliğinde; kültür-sanat etkinlikleri kapsamında, 'Kahraman Türk Kadınları ve Folklorik Bebekler Sergisi' sanatseverlerle buluştu. T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Geleneksel El Sanatları Folklorik Bez Bebek Sanatçısı Naz Camkıran'ın sanatçı ve küratörlüğünü üstlendiği sergi, Gölcük Belediyesi Sanat Galerisi Sergi Salonu'nda düzenlenen törenle ziyarete açıldı.

SERGİNİN AÇILIŞINA YOĞUN İLGİ

Kahraman Türk kadınlarının anılarak ve geleneksel folklorik bebek sanatının tanıtılacağı özel serginin açılışına; Kocaeli Valisi İlhami Aktaş'ın eşi Songül Aktaş, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Berna Abiş, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer ve eşi Türkan Sezer, Kent Konseyi Başkanı Fatih Bayram, serginin sanatçı ekibinde yer alan Sevil Adıyaman, Selma Cebeci, Arzu Sarıer Koç, Fatma Gümüş, Özlem Erdemir ve Reyhan Tezsay, Gölcük Kent Konseyi Kadın Meclisi üyeleri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Törenin açılışında konuşan Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, Anadolu'nun sembol ve kahraman kadınlarının, gelecek kuşaklara tanıtılması anlamında sanatla buluşturulmasının önemine değinerek sergide emeği geçenlere teşekkür etti. Konuşmalar ve açılış kurdelesinin kesilmesi sonrasında Başkan Sezer ve beraberindekiler, sergiyi gezerek Sanatçı Naz Camkıran'ndan bilgiler aldılar. Birbirinden önemli isimlerin bez bebek çalışması ile sanatla buluşturulduğu sergiyi gezen ziyaretçiler, sergiye hayran kaldılar.