Gösteri ardından Marmara Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürü İsmail Çırak oyuncuları tebrik etti.

Oyuncuların etkileyici performanslarıyla sahnede güçlü bir atmosfer oluşurken, barış ve dostluk mesajları ön plana çıktı.

Yönetmenliğini Mehmet Tamer Uyar'ın üstlendiği eser, geçmişlerini bir valize sığdırarak yurtlarından ayrılan mübadillerin hikâyelerini sahneye taşıdı.

Marmara Merkez Belediye Meydanı'nda sahnelenen oyun, mübadele döneminde yaşanan acıları, umutları ve iki yakanın insanlarının ortak kaderini konu aldı.

Etkinlikte 'Mübadil Öyküleri' adlı tiyatro oyununu sergileyen topluluk, ada halkına unutulmaz bir hafta sonu yaşattı.

BURSA (İGFA) - Mudanya Belediyesi Tiyatro Topluluğu, Marmara Adalar Belediyesi tarafından düzenlenen 2. Zeytin Hasadı Şenliği kapsamında sahne aldı.

