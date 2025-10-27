Mudanya Belediyesi Tiyatro Topluluğu, Marmara Adalar Belediyesi'nin 2. Zeytin Hasadı Şenliği'nde 'Mübadil Öyküleri' adlı oyunu sergiledi. Mübadele dönemine ışık tutan oyun, ada halkından büyük alkış aldı.
BURSA (İGFA) - Mudanya Belediyesi Tiyatro Topluluğu, Marmara Adalar Belediyesi tarafından düzenlenen 2. Zeytin Hasadı Şenliği kapsamında sahne aldı.
Etkinlikte 'Mübadil Öyküleri' adlı tiyatro oyununu sergileyen topluluk, ada halkına unutulmaz bir hafta sonu yaşattı.
Marmara Merkez Belediye Meydanı'nda sahnelenen oyun, mübadele döneminde yaşanan acıları, umutları ve iki yakanın insanlarının ortak kaderini konu aldı.
Yönetmenliğini Mehmet Tamer Uyar'ın üstlendiği eser, geçmişlerini bir valize sığdırarak yurtlarından ayrılan mübadillerin hikâyelerini sahneye taşıdı.
Oyuncuların etkileyici performanslarıyla sahnede güçlü bir atmosfer oluşurken, barış ve dostluk mesajları ön plana çıktı.
Gösteri ardından Marmara Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürü İsmail Çırak oyuncuları tebrik etti.