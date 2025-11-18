Kayseri Kocasinan Belediyesi'nin ev sahipliğinde, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Satranç Federasyonu iş birliğiyle düzenlenen Satranç Türkiye Kupası, ödül töreniyle sona erdi.

KAYSERİ (İGFA) - Turnuvaya katılan ve dereceye girenleri tek tek tebrik eden Kayseri Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, 'Satrançta kazanan Türkiye'nin geleceği evlatlarımızdır.' dedi.

Atatürk Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen Satranç Türkiye Kupası, ödül töreniyle son buldu. Turnuvaya katılan ve dereceye giren tüm katılımcıları tebrik eden Başkan Çolakbayrakdar, 'Satrançta kazanan Türkiye'nin geleceği çocuklardır. Rabbim başarılarını daim etsin. Geleceğimizin teminatı yavrularımıza yönelik sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlerle ilgili her alanda eğitim vererek onların sosyalleşmesine, fiziksel ve zihinsel yönden gelişmelerine katkı sağlıyoruz. Bu noktada, çocukları ve gençleri satranç ile buluşturmak ve satranca olan ilgilerini artırmak amacıyla bir tesisimizi satranca ayırdık.

Diğer yandan, zekâ oyunlarının eğitim açısından çok önemli olduğunu bildiğimiz için geçen yılın başında hayata geçirdiğimiz 'Kocasinan IQ' merkeziyle ise evlatlarımızın daha iyi bir şekilde problem çözebilme, düşünme aktivitelerinin geliştirilmesi, hayatta karşılaşacakları zorluklara karşı mücadele edebilme, yeteneklerinin artırılması gibi zihinsel gelişimlerine büyük katkı sağlıyoruz. Bütün gayretimiz; Büyük ve Güçlü Türkiye'nin yarınları olan evlatlarımızın daha iyi bir şekilde yetişebilmesi içindir. Biz, onların geleceği adına yarınlarda huzurlu ve mutlu olmaları için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Bu vesileyle hepinizi göstermiş olduğunuz üstün başarılardan ötürü tebrik ediyorum.' ifadelerini kullandı.

Dereceye giren katılımcılara kupa, madalya ve toplamda 500 bin TL ödül verildi. Müsabakalar sonunda ilk 7'ye giren sporcular, 3-14 Aralık'ta Gaziantep'te düzenlenecek Türkiye Satranç Şampiyonası'nda yarışma hakkı kazandı. Turnuva kapsamında Türkiye Şampiyonası'na katılmaya hak kazanan sporcular ise şöyle: Birinci FM Baver Yılmaz, ikinci FM Bora Çilek, üçüncü FM Tunahan Makaracı, dördüncü CM Ervin Özkan, beşinci CM Emre Kırılmaz, altıncı Yusuf Kerem Ilgaz, yedinci ise IM Umut Erdem Gündüz oldu.