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Kadınlar Süper Ligi 6. hafta maçları ise 19, 20 ve 22 Ekim tarihlerinde oynanacak.

Kadınlar Süper Ligi 5. hafta karşılaşmaları tamamlandı. ANKARA (İGFA) - 2024-25 Hentbol Sezonu Kadınlar Süper Ligi 5. hafta karşılaşmaları oynanan beş karşılaşma ile sona ererken, Armada PraxisYalıkavak haftayı 9 puan ile lider olarak tamamladı.