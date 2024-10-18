2024 Petlas Türkiye Offroad Şampiyonası 5. ayağı, Trabzon Offroad Spor Kulübü (TROFF) tarafından Trabzon Valiliği, Spor Toto, ICRYPEX, Petlas, Trabzon Büyükşehir Belediyesi ve Akçaabat Belediyesi katkıları ile 18-20 Ekim tarihlerinde Akçaabat’ta gerçekleşecek.TRABZON (İGFA) - 23 araç, toplam 46 sporcunun katılacağı organizasyon, 18 Ekim Cuma günü saat 11:30’da Akçaabat Belediyesi önünde düzenlenecek start seremonisi ile başlayacak. 19 Ekim Cumartesi Saat 10.00’dan itibaren Acısu Balıklı Yaylasındaki mukavemet etabını 4 kez geçecek olan ekipler, Pazar günü saat 10.30'dan Yaylacık sahilinde oluşturulan seyirci etabını 3 kez geçecek ve saat 16.30’daki ödül töreni ile yarışı tamamlayacaklar.

Kaynak: igf