Buluşma, katılımcıların bağlantı kurmasına ve iş birlikleri oluşturmasına zemin hazırladı.

Panelde, şirketlerin tedarik zincirlerinde kadın girişimcilere öncelik vermesi ve satın alma kararlarında toplumsal etkiyi göz önünde bulundurması gibi stratejiler ele alındı.

“Eşitlik İçin Satın Alma Gücünü Kullanmak: Özel Sektör Ne Yapabilir?” panelini TURKONFED Genel Sekreteri Arda Batu moderatörlüğünde UN Women Ekonomik Güçlenme Program Uzmanı Jocelyn Chu ve UN Global Compact Kıdemli Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Yöneticisi Lina Al Qaddoumi yönetti.

Türkiye İş Bankası KOBİ Bankacılığı Pazarlama Bölüm Başkanı Özge Küllah Kurtuluş ve UN Women Özel Sektör Ortaklıkları Başkanı Aldijana Sisic de söz aldığı programda katılımcılar, özel sektörün toplumsal cinsiyet eşitliğindeki rolüne dikkat çekti.

WeLead Başkan Yardımcısı ve Kadın Liderliği Programı Başkanı Prof. Dr. Yasemin Açık’ın ev sahipliğinde yapılan programda Türkiye Cumhuriyeti New York Başkonsolosu Ahmet Yazal ve Türkiye’nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ahmet Yıldız, kadınların ekonomik hayata katılımının önemini vurguladı.

Türkiye İş Bankası, TÜRKONFED ve UN Women iş birliğiyle düzenlenen WeLead etkinliği, 10 Eylül 2025’te New York Türkevi’nde yapıldı. Program, kadınların ekonomik güçlenmesine odaklandı. Özlem Özgüt Yörekli - abdpost / ABD (İGFA) - Kadınların iş dünyasındaki liderliğini destekleyen WeLead programı kapsamında Türkiye İş Bankası, TÜRKONFED ve Birleşmiş Milletler Kadın Birimi (UN Women) iş birliğiyle düzenlenen etkinlik, New York’taki Türkevi’nde yoğun katılımla gerçekleşti.

