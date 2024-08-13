İstanbul Kadın Kuaförleri Manikürcüler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ali Yatkın, kısa bir süre önce uygulamaya geçen bir günlük hafta tatiliyle ilgili bir basın açıklaması yaptı. “Bu uygulama ile ilgili herhangi bir maddi kayıp yaşamamaları için gerektiğinde Pazar günü için online davetiye ve beyan vererek işletmelerini kullanma hakları vardır” diyen Yatkın, kurallara uymayacak gayri resmi işletmelere dikkat çekerek "Odalarımıza kayıtlı olmayan izinsiz, gayri resmi işletmelerin halkımızı ve basın organlarını yanlış bilgilendirerek doğru haber alma hakkını engelleyen bir tutum sergilemektedir" ifadesini kullandı.

Son günlerde çok konuşulan konuların başında kadın kuaförlerin artık Pazar günlerinde kapalı olmasıydı. Yani kadın kuaförleri, haftada bir gün zorunlu tatil yapılması uygulamasına bazı esnaflarda rahatsızlık oluşmasına neden oldu. Yaşanan bu konular üzerine İstanbul kadın Kuaförleri Manikürcüler Esnaf ve Sanatkarlar Odası başkanı Ali Yatkın, bir açıklamada bulundu.

İşte başkan Yatkın’ın konuyla ilgili açıklaması ;

“Berber, kuaför ve güzellik salonu işletmelerinin büyük çoğunluğunu barındıran sektör paydaşları tarafından ülke genelinde berber, kuaför ve güzellik salonlarının haftanın bir günü kapalı olması yönündeki talepleri Federasyonumuza iletilip ilgili bakanlığa sunulmuştur.

İletilen talep üzerine Ticaret Bakanlığı, önerileri titizlikle inceleyerek 18 Ağustos 2022 tarihinde karar alıp gerekli çalışmaları tamamlamıştır. Bu doğrultuda, berber, kuaför ve güzellik salonlarının ülke genelinde haftanın bir günü kapalı olması uygulaması 1 Temmuz 2024 tarihi itibarıyla yürürlüğe girerek ve bu işletmelerin valilikler tarafından belirlenen günlerde kapalı olmadığının tespiti halinde Ticaret Bakanlığı tarafından idari yaptırım uygulanacağı kamuoyu ile paylaşılmıştır.

Yürürlüğe giren uygulama, odamıza iletilen talep ve öneri üzerine hareket edilerek esnaflarımızın çalışma saatlerindeki düzensizlik, aile bireyleri ile yeterince vakit geçirememe ve kayıt dışı çalışanların kayıt altına alınması gibi hususlar esas alınarak ilgili makamlara iletilmiştir. Her ilin sektörel yapısı ve işletme profili ile müşterilerin tercih ve ihtiyaçları göz önünde bulundurularak herhangi bir maddi kayıp yaşamamaları için gerektiğinde Pazar günü için online davetiye ve beyan vererek işletmelerini kullanma hakları vardır.



Odalarımıza kayıtlı olmayan izinsiz, gayri resmi işletmelerin halkımızı ve basın organlarını yanlış bilgilendirerek doğru haber alma hakkını engelleyen bir tutum sergilemektedir. Bu kararı destekleyen işletmeler herhangi bir ekonomik kayıp yaşamadıklarını ve bu karardan memnun olduklarını odalarımızla paylaşmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."