Balıkesir Ayvalık’ta kadınların üretim gücü, el emeği ve yaratıcılığını bir araya getiren Kadın Emeği Çarşısı kapılarını açtı.BALIKESİR (İGFA) - Balıkesir Ayvalık Kooperatifi, Mahalleevleri, BAÇEM, BALMEK, KEDİ, AYKEP, yerel üreticiler ve emekçi kadınların elinden çıkan özel ürünlerin yer aldığı çarşı; hem kadınların ekonomiye katılımını destekliyor hem de dayanışmanın en güzel örneklerinden birini ortaya koyuyor.

Ayvalık Belediyesi’nin öncülüğünde hayata geçirilen Kadın Emeği Çarşısı, kadınların ürettikçe güçlendiğini, toplumun da bu güçle daha da ileriye gideceğini gösteriyor.

Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, "Kadın emeğine sahip çıkmak, geleceğe sahip çıkmaktır. Tüm vatandaşlarımızı, Pazar akşamına kadar Tarihi Eski Gümrük Meydanı’nda açık olacak Kadın Emeği Çarşısı’nı ziyaret etmeye ve kadın emeğine destek olmaya davet ediyoruz" çağrısında bulundu.