Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Bölge Teşkilatı (UCLG-MEWA) Kadın Komitesi Başkanlık Divanı Toplantısı, yerel yönetimlerde kadın temsilinin güçlendirilmesi ve bölgesel iş birliklerinin artırılması hedefiyle İzmit'te yapıldı. Toplantıda İzmir Büyükşehir Belediyesi, Başkan Dr. Cemil Tugay'ın 'eşitlikçi kent' hedefleri doğrultusunda uzmanlardan oluşan bir heyetle temsil edildi.

İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay'ın kadınların toplumsal hayatta güçlendirilmesi, karar alma mekanizmalarında etkin rol alması ve eşitlikçi politikaların kentin her alanında kurumsallaşması yönündeki çalışmaları, uluslararası platformlara taşınmaya devam ediyor.

Önümüzdeki üç yıllık dönemin yol haritasının belirlendiği UCLG-MEWA Kadın Komitesi Başkanlık Divanı Toplantısı'na; İzmir Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanı Anıl Kaçar, Kadın Çalışmaları Şube Müdürü Berna Yurdusev Payamlıdağ ile İzmir Akdeniz Akademisi UCLG Kültür Komitesi çalışmalarını yürüten Pınar Özgüç ve Dr. Ayşegül Sabuktay katıldı.

KADIN ODAKLI HİZMETLER BÖLGESEL ÖLÇEKTE DEĞERLENDİRİLDİ

Görevin temsili bir unvan olmaktan öte, bölgesel ölçekte bir dönüşüm sorumluluğu olduğunun altı çizilen toplantıda, 'Kadın güçlenirse kent güçlenir' ilkesi etrafında şekillenen politikalar ele alındı.

İzmir heyeti, kentte yürütülen kadın odaklı hizmetleri, fırsat eşitliğini sağlayan sosyal belediyecilik uygulamalarını, kalıcı, denetlenebilir, ölçülebilir projeleri ve İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin UCLG Kültür Komitesi'nin yönetimindeki görevi kapsamında yürüttüğü çalışmaları diğer üye kentlerin temsilcileriyle paylaştı.

Toplantı, kadınlar için daha adil, güvenli ve eşit kentler inşa etme yolculuğunda önemli bir zemin oluşturdu.

İYİ UYGULAMA ÖRNEKLERİ YERİNDE İNCELENDİ

Divan toplantısı öncesinde, komitenin üst düzey temsilcileri ve farklı şehirlerden gelen yöneticilerin katılımıyla teknik ve kültürel bir saha gezisi düzenlendi.

Kurumlar arası deneyim paylaşımını artırmak amacıyla Yeşilova Çınar Çocuk Evi, Alzheimer Yaşam Evi, Kadın Girişimciler Merkezi, Kapanca Sokak ve Oyuncak Müzesi gibi merkezler ziyaret edilerek örnek projeler yerinde incelendi.

ULUSLARARASI DÜZEYDE KATILIM

Kadın politikaları üzerine bölgesel vizyonun belirlendiği buluşma, ulusal ve uluslararası düzeyde önemli isimleri bir araya getirdi. Toplantıda İzmir heyetinin yanı sıra İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in başkanlık ettiği heyet, UCLG-MEWA Genel Sekreteri Dr. Mehmet Duman, Amman Belediyesi Toplumsal Kalkınmadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Thamer Shobaki, UCLG-MEWA Genel Koordinatörü Yehia Ibrahim ve Safranbolu Belediyesi Başkan Yardımcısı Kemal Akgül yer aldı.