Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Ramazan ayını İzmit'te düzenlediği ilahi programıyla karşıladı. Cumhuriyet Bulvarı'nda seslendirilen ilahiler vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Program sonunda çocuklara balon, pamuk şeker ve patlamış mısır ikram edildi.

KOCAELİ (İGFA) - İzmit'in en işlek noktalarından biri olan Cumhuriyet Bulvarı, Ramazan öncesi manevi bir atmosfere sahne oldu. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi Mehter Takımı, Cumhuriyet Bulvarı'nda ilahiler seslendirdi.

Ramazan'ın ruhunu yansıtan ezgiler cadde boyunca yankılanırken, vatandaşlar programa yoğun ilgi gösterdi. Kimi o anları cep telefonuyla kaydetti, kimi ise ilahilere hep bir ağızdan eşlik etti. Ortaya hem huzur dolu hem de samimi görüntüler çıktı.

CUMHURİYET BULVARI'NDA HUZUR DOLU ORTAM

Program sonunda Büyükşehir Belediyesi, Ramazan sevincini özellikle çocuklarla paylaştı. Rengârenk balonlar dağıtıldı, pamuk şeker ve patlamış mısır ikram edildi. Balonlarıyla Cumhuriyet Bulvarı'nda koşuşturan çocuklar Ramazan coşkusunu doyasıya yaşarken, aileler de bu güzel atmosferde hem manevi duyguları paylaştı hem de evlatlarının mutluluğuna ortak oldu.