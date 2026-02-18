Konya'nın turizm ve iş dünyasının gelişimine yön veren sivil toplum kuruluşlarından Turizm ve İş Dünyasını Geliştirme Derneği'nde (TURİDER) bayrak değişimi yaşandı. Üç dönemdir başkanlık görevini sürdüren Seda Kuşvuran, görevini derneğin kurucu üyelerinden Ali Özkan'a devretti.

KONYA (İGFA) - Turizm ve İş Dünyasını Geliştirme Derneği'nin (TURİDER) Olağan Genel Kurulu, Konya Ney Otel'de gerçekleştirildi. Sektör temsilcilerinin bir araya geldiği kurulda, derneğin kuruluşundan bu yana vizyoner projeleriyle tanınan Seda Kuşvuran, başkanlık koltuğunu Ali Özkan'a devrederek TURİDER'deki yeni dönemin kapılarını araladı.

SEDA KUŞVURAN'DAN DUYGUSAL VEDA

Görev süresi boyunca kamu kurumları ve eğitim camiasıyla kurduğu güçlü bağlarla dikkat çeken Seda Kuşvuran, veda konuşmasında 'birlik' vurgusu yaptı. Kuşvuran, '2017 yılında büyük bir heyecanla temellerini attığımız TURİDER'de üç dönem boyunca başkanlık yapmanın onurunu yaşıyorum. Bugün dönüp baktığımda sadece projeler değil, güçlü bir dayanışma ağı bıraktığımızı görüyorum. Bu bir veda değil, bir bayrak değişimidir,' diyerek desteğini esirgemeyen tüm paydaşlara teşekkür etti.

YENİ BAŞKAN ALİ ÖZKAN: 'DAHA GÜÇLÜ YARINLARA'

Genel kurulda üyelerin teveccühüyle başkanlık görevine seçilen Ali Özkan, yaptığı teşekkür konuşmasında devraldığı mirası daha ileriye taşıma sözü verdi. Özkan, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

'Kıymetli yol arkadaşlarım ve değerli meslektaşlarım;

Öncelikle bizleri bu onurlu göreve layık gördüğünüz için hepinize şahsım ve yönetim kurulum adına teşekkürlerimi sunuyorum. Derneğimizin kurucularından biri olarak, kuruluş ilkelerimize sadık kalarak TURİDER'i daha üretken ve daha vizyoner bir noktaya taşımak için var gücümüzle çalışacağız.

Bugüne kadar derneğimize kattığı değerlerle bizlere örnek olan, vizyonuyla Konya turizmine ve iş dünyasına büyük katkılar sunan Sayın Seda Kuşvuran'a emekleri için minnettarız. Kendisinden devraldığımız bu hizmet bayrağını, şehrimizin potansiyelini dünyaya duyurmak ve iş dünyasındaki dayanışmamızı perçinlemek adına en yukarıya taşımaya kararlıyız. Yeni dönemde de ortak akıl ve projelerle büyümeye devam edeceğiz. Hepinize güveniniz için şükranlarımı sunuyorum.'

Yeni Yönetimle Sürdürülebilir Projeler

Ali Özkan liderliğindeki yeni yönetim kurulunun, önümüzdeki dönemde Konya turizminin dijitalleşmesi, sürdürülebilir iş modelleri ve sektörler arası iş birlikleri üzerine odaklanması bekleniyor. Genel kurul, yeni yönetimin tebrikleri kabul etmesi ve hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.