İçişleri Bakanlığı, Kadıköy açıklarında teknede çıkan yangında 4 kişinin Sahil Güvenlik ekiplerince sağ olarak tahliye edildiğini açıkladı.
İSTANBUL (İGFA) - İçişleri Bakanlığı, İstanbul'un Kadıköy ilçesinde bulunan Haydarpaşa Limanı açıklarında bir teknede çıkan yangına ilişkin açıklama yaptı.
Bakanlık, yangın ihbarı üzerine bölgeye 2 Sahil Güvenlik botu ile Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekiplerine bağlı 2 hızlı tahlisiye botunun sevk edildiğini bildirdi.
Gerçekleştirilen müdahale sonucunda, teknede bulunan 4 kişi Sahil Güvenlik ekiplerince güvenli şekilde tahliye edilerek sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.
Yangının ise Kıyı Emniyeti ekipleri tarafından kontrol altına alınarak söndürüldüğü aktarıldı. Açıklamada, kurtarma çalışmalarını hızlı ve koordineli şekilde yürüten Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tebrik edildi.
İstanbul'un Kadıköy ilçesinde teknede çıkan yangında 4 vatandaşımız Sahil Güvenlik ekiplerimizce tahliye edildi'— T.C. İçişleri Bakanlığı (@TC_icisleri) April 8, 2026
İstanbul'un Kadıköy ilçesi Haydarpaşa Limanı önlerinde, bir özel teknede yangın çıktığı bilgisinin alınması üzerine, olay yerine derhal 2 Sahil Güvenlik Botu (KB-81,: pic.twitter.com/UkkdlvhjXY