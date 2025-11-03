Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, yenileme çalışmaları hızla süren Ankara Caddesi ile Adana Çevreyolu kesişimindeki Marangozlar Köprülü Kavşağı'nın alt kısmının bugün itibariyle trafiğe açıldığını söyledi.

KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi, yenileme çalışmaları devam eden Marangozlar Köprülü Kavşağı'nın alt bölümünü trafiğe açtı.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya'nın ulaşım altyapısını güçlendirmek ve yoğun bölgelerde trafik akışını rahatlatmak amacıyla çalıştıklarını ifade etti.

Şehir merkezinin önemli ulaşım akslarından biri olan Ankara Caddesi ile Adana Çevreyolu kesişiminde bulunan Marangozlar Köprülü Kavşağı'nda da kapsamlı bir yenileme çalışması yürüttüklerini anımsatan Başkan Altay, 'Türkiye'de ilk kez denenen bir teknikle yürüttüğümüz çalışmalarda önemli bir aşamayı geride bıraktık. Köprülü kavşağın Ankara Yolu istikameti olan alt kısmını bugün itibariyle trafiğe açtık' diye konuştu.

Kavşağın üst bölümünü de en kısa sürede tamamlamak için çalışmaların devam ettiğini kaydeden Başkan Altay, 'Üst bölümü de 3 şerit gidiş, 3 şerit geliş olarak kesintisiz trafik akışının sağlandığını bir yapıya kavuşturuyoruz. Üst kısmı saklanma ceplerinden de trafiğin kesintisiz aktığı bir yapı olarak tamamlayarak en kısa sürede Konyalıların hizmetine sunacağız. Çalışmalar süresince gösterdikleri sabır ve anlayış için tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyorum. Emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum' ifadelerini kullandı.