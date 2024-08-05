Yılın 10'uncu kabine toplantısının bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, 3 haftalık aranın ardından yine yoğun gündemle toplanacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında saat 15.30'da gerçekleştirilecek toplantının en önemli başlığı Filistin olacak.

TRT Haber'in aktardığı gündem maddelerine göre Orta Doğu'daki gelişmeleri yakından takip eden Türkiye'nin Kabine toplantısında soykırımcı Netanyahu yönetiminin gerilimi bütün bölgeye yayma girişimlerine karşı izlenecek yol haritasını da belirleyeceği, Gazze Şeridi'nde katliamlarını sürdüren İsrail'e yönelik uluslararası baskının artması ve Filistinlilere acil insani yardım ulaştırılması için atılacak adımlar konuşulması bekleniyor.

Öte yandan toplantının diğer konusu ise terörle mücadele olacak.

Türkiye'nin özellikle Irak ve Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü PKK hedeflerine yönelik devam eden operasyonları ele alınacak.

Toplantıda Orta Vadeli Program ve 12'nci Kalkınma Planı çerçevesinde uygulanan ekonomi programındaki son durum da değerlendirilecek.