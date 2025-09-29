Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün saat 15.00'te Beştepe’de toplanacak Kabine, ABD ziyareti detaylarını, Terörsüz Türkiye sürecini, enflasyon verilerini ve Gazze’deki son gelişmeleri masaya yatıracak. Kabine, güncel ekonomik ve güvenlik önceliklerini belirleyecek kararlar alması bekleniyor.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında bugün (29 Eylül 2025) Beştepe’de bir araya gelecek. En son 8 Eylül’de toplanan kabinenin bu kez oldukça yoğun bir gündemi var.

ERDOĞAN-TRUMP ZİRVESİ DETAYLARI

Alınan bilgiye göre, Gündemin ilk maddesi, Erdoğan’ın 6 yıl aradan sonra gerçekleştirdiği Washington ziyareti ve ABD Başkanı Donald Trump ile Oval Ofis’teki görüşmesi olacak. Görüşmede ele alınan F-16 ve F-35 savaş uçağı alımları, KAAN savaş uçağının motor teknolojisi, Heybeliada Ruhban Okulu’nun açılması, Halkbank davası, ticari yaptırımların kaldırılması ve enerji iş birliği gibi konuların detayları kabinede değerlendirilecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dönüş yolunda gazetecilere yaptığı açıklamada, Trump’la samimi bir atmosferde görüşüldüğünü ve Türk-Amerikan ilişkilerinin olumlu yansıyacağını belirtmişti.

Toplantının kritik başlıklarından biri, Terörsüz Türkiye süreci. TBMM’deki Milli Dayanışma, Demokrasi ve Kardeşlik Komisyonu’ndaki gelişmeler ve sahadaki son durum masaya yatırılacak.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un yasal değişiklikler için ekim ayını işaret etmesi üzerine, sürecin yeni aşamaları ele alınacak.

Kabinede, 3 Ekim’de açıklanacak eylül ayı enflasyon verileri, Merkez Bankası rezervleri ve faiz politikaları da görüşülecek. Ekonomik istikrar ve dezenflasyon süreci, kabinenin öncelikli maddelerinden biri olacak.