Kahramanmaraş'ta jeomorfolog olarak görev yapan Ahmet Bolat, bir arkadaşının ofisinde gördüğü ve uzun süredir sıradan bir taş olarak muhafaza edilen bir kaya parçasının dikkat çekici özellikler taşıdığını belirtti. Bolat, söz konusu taşın normal bir kaya olmadığını, dinozor yumurtası olabileceğine dair ciddi bulgular bulunduğunu ifade etti.

Tural ŞAHBAZLI / KAHRAMANMARAŞ (İGFA) - Yaptığı ilk gözlemsel değerlendirmelerde taşın şekli, dış kabuk yapısı ve mineral dokusunun fosilleşmiş dinozor yumurtalarına benzerlik gösterdiğini aktaran jeomorfolog Ahmet Bolat, bu tür nadir bulguların bilimsel yöntemlerle ele alınması gerektiğine dikkat çekti. Bolat, taşın kaybolma veya zarar görme riskine karşı bir an önce uzmanlarca incelenmesini ve müzede sergilenerek koruma altına alınmasını talep etti.

Henüz resmi bir inceleme sürecinin başlatılmadığı belirtilirken, Bolat'ın ilgili kurumlara başvuruda bulunarak taşın bilimsel değerlendirmeye alınması için girişimlerini sürdürdüğü öğrenildi.

Uzmanlar, yapılacak detaylı analizlerin ardından taşın gerçek niteliğinin ve tarihsel değerinin netlik kazanabileceğini ifade ediyor.