Adana ve Afyonkarahisar merkezli, 9 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda yasa dışı bahis ve dolandırıcılık suçlarına karıştığı belirlenen 21 kişi gözaltına alındı. Yaklaşık 170 milyon TL'lik işlem hacmi tespit edilirken, şüphelilere ait lüks araçlar, banka ve kripto hesaplarına el konuldu.

ANKARA (İGFA) - Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde, Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve MASAK destekli olarak yürütülen operasyonlarda, Adana ve Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlıkları ekipleri yasa dışı bahis ve dolandırıcılık şebekelerine yönelik geniş çaplı bir çalışma gerçekleştirdi.

Yürütülen soruşturmalar kapsamında 9 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 21 şüpheli yakalandı.

Operasyonlarda; 54 banka hesabı, 2 kripto para hesabı ve 7 lüks araca el konuldu.

Jandarma ekiplerinin yaptığı incelemelerde, şüphelilerin hesaplarında yaklaşık 170 milyon TL tutarında şüpheli işlem hacmi tespit edildi.

Yapılan teknik incelemelerde şüphelilerin; yasa dışı bahis sitelerine üye topladıkları, mevcut üyeleri 'bonus' vaatleriyle yeniden oynamaya teşvik ettikleri, üyeleri arama işlemlerini Linux tabanlı sunuculara yüklü yazılımlar üzerinden web arayüzleri aracılığıyla gerçekleştirdikleri belirlendi.

Operasyonlarda çok sayıda cep telefonu, SIM kart, bilgisayar ve dijital materyal ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında 'Nitelikli Dolandırıcılık' ve 'Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma' suçlarından adli soruşturma başlatıldı.