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Yaklaşık 30 metre derinlikte bulunan vapurun burun kısmında, "Kanun Ordusu Jandarma 186 Yaşında" yazılı pankart açıldı. Ekipler, su altında Türk bayrağı ve Atatürk portresi de açarak saygı duruşunda bulundu.

Büyükşehir çocuk hakları için ses verdi

Büyükşehir çocuk hakları için ses verdi

İzmir İl Jandarma Komutanlığı'nın Sualtı Arama Kurtarma (SAK) timleri, jandarma teşkilatının 186. kuruluş yıl dönümünü su altında açtıkları pankartla kutladı. Dalgıç jandarmalar, Karaburun açıklarında 2016 yılında yapay resif olması amacıyla batırılan 9 Eylül vapuruna dalış gerçekleştirdi.