Çankırı Belediyesi Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi, ön kolunu kullanamayan yavru karacayı korumaya aldı. Tedavisi gerçekleştirilen karacanın hayranları da çoğaldı.ÇANKIRI (İGFA) - Kurşunlu İstanbul yolu üzerinde araba çarpan karaca, Çankırı Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü tarafından Çankırı Belediyesi Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezine getirildi. Bir haftalık olduğu tahmin edilen yavru karacanın Belediye Veteriner Hekimi tarafından yapılan muayenesinde ön kol kırığı ve vücudunda çarpmaya bağlı çeşitli yaralanmalar tespit edildi. Acil müdahale edilen karacanın kırık koluna (humerus kemiği) intramedular pin uygulaması yapılarak ameliyatı gerçekleştirildi.

Sokak Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezine gelen ziyaretçilerin de ilgi odağı olan karaca, iyileşme sürecinin ardından kendi doğal ortamına bırakılacak.