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Program kapsamında proje temasıyla uyumlu uygulamalı teknoloji ve kodlama etkinliği düzenlendi. Öğrenci ve öğretmenler, gerçekleştirilen atölye çalışmasına katılarak dijital teknolojiler alanında uygulamalı deneyim kazandı. Ziyarette ayrıca farklı ülkelerden gelen katılımcılar arasında deneyim ve iyi uygulama paylaşımında bulunuldu.

Ziyaret kapsamında proje katılımcılarına TEKNOMER bünyesinde yürütülen teknoloji, kodlama, robotik, dijital tasarım, yenilikçilik ve girişimcilik çalışmaları tanıtıldı. Katılımcılar, merkezde gerçekleştirilen uygulamaları yerinde inceleyerek TEKNOMER'in teknoloji alanındaki eğitim ve etkinlikleri hakkında bilgi edindi.

ANKARA (İGFA) - Ankara'da gerçekleştirilen Türkiye hareketliliği kapsamında TEKNOMER'i ziyaret eden 30 kişilik grup, merkezde yürütülen teknoloji ve dijital eğitim çalışmaları hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Keçiören Belediyesi Prof. Dr. Tunçalp Özgen Teknoloji Merkezi (TEKNOMER), Avrupa Birliği Erasmus+ Programı Okul Eğitiminde İşbirliği Ortaklıkları (KA220-SCH) kapsamında yürütülen 'Digital Leaders of Today & Tomorrow (Bugünün ve Yarının Dijital Liderleri)' projesi kapsamında Türkiye'ye gelen öğrenci ve öğretmenleri ağırladı.

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