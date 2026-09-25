İzmit Belediye Tiyatrosu'nun 2026-2027 eğitim dönemi kursiyer seçmeleri için başvuru süresi 27 Eylül Pazar gününe kadar uzatıldı. Seçmeler, 8-12 yaş çocuklar ile 18 yaş ve üzeri yetişkin adaylara yönelik gerçekleştirilecek.

KOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi, tiyatroya ilgi duyan çocuk ve yetişkinleri sahneyle buluşturmaya devam ediyor. İzmit Belediye Tiyatrosu'nun 2026-2027 eğitim dönemi kursiyer seçmeleri kapsamında daha önce 25 Eylül olarak belirlenen başvuru tarihi, yoğun ilgi nedeniyle 27 Eylül Pazar gününe kadar uzatıldı. Tiyatro eğitimlerine katılmak isteyen adaylar, belirtilen tarihe kadar başvurularını gerçekleştirebilecek.

BAŞVURULAR SANAT AKADEMİSİ'NDE

Tiyatro kurslarına katılmak isteyen adayların başvurularını İzmit Sanat Akademisi binasına kimlik fotokopisi ve vesikalık fotoğraf ile şahsen yapmaları gerekiyor. Başvurunun ardından jüri tarafından belirlenen ve tiyatro eserlerinden seçilen monologlar adaylara teslim edilecek. Adaylar, kendilerine verilen monologları ezberleyerek seçme günü jüri karşısında sergileyecek. Performanslar jüri tarafından değerlendirilecek ve başarılı bulunan adaylar 2026-2027 eğitim döneminde İzmit Belediye Tiyatrosu kursiyer sınıflarında eğitim almaya hak kazanacak.

SEÇMELER 3 EKİM'DE

İzmit Belediye Tiyatrosu kursiyer seçmeleri 3 Ekim Cumartesi günü Sanat Akademisi Eğitim Sahnesi'nde gerçekleştirilecek. Seçmelere yalnızca belirtilen yaş gruplarına uygun ve başvurusu tamamlanmış adaylar katılabilecek. Yaş grubuna uymayan veya başvurusu bulunmayan adayların performansları değerlendirmeye alınmayacak. Seçme sonuçları İzmit Belediyesinin resmi internet sitesi üzerinden ilan edilecek. Kursiyerlerin eğitim gün ve saatleri ise eğitmenler tarafından daha sonra bildirilecek.