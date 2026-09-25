Mersin Büyükşehir Belediyesi, üniversite öğrencilerinin barınma ihtiyacına uygun fiyatlı, güvenli ve konforlu çözümler sunuyor. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet veren öğrenci yurtları, yeni eğitim-öğretim dönemi için öğrencileri karşılamaya hazır hale getirildi.

MERSİN (İGFA) - Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer öncülüğünde gençlerin eğitim hayatını destekleyen çalışmalarını barınmadan ulaşıma, sosyal ve kültürel etkinliklerden okuma salonlarına kadar geniş bir alanda sürdüren Büyükşehir'in, öğrencilerin yaşamını kolaylaştırmaya yönelik hizmetlerinin önemli ayaklarından birini ise uygun maliyetli ve güvenli barınma imkanı sunan yurtlar oluşturuyor.

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde Mersin merkezde Akdeniz ilçesi İhsaniye Mahallesi'nde bulunan 120 kişilik erkek öğrenci yurdu, üniversite öğrencilerine ev sıcaklığında bir yaşam alanı sunuyor.

Yurtta 3 ve 4 kişilik odaların yanı sıra, engelli öğrenciler için tek kişilik odalar da bulunuyor. Çamaşırhane, ütü ve temizlik hizmetleri, televizyon ve dinlenme odası ile çalışma odası gibi imkânların da yer aldığı yurtta, öğrencilerin eğitim hayatlarına odaklanabilmeleri için ihtiyaç duyabilecekleri pek çok olanak bir arada sunuluyor.

Büyükşehir Belediyesi'nin bir diğer öğrenci yurdu ve konukevi ise Gülnar'da Mersin Üniversitesi Mustafa Baysan Meslek Yüksekokulu yerleşkesinde hizmet veriyor.

68'i kız, 52'si erkek olmak üzere toplam 120 öğrenci kapasitesine sahip tesis, hem Gülnar'ın kırsal mahallelerinde yaşayan ve üniversiteye hazırlanan gençlere hem de şehir dışından üniversite eğitimi için Gülnar'a gelen öğrencilere barınma imkânı sağlıyor.

Her 2 merkezde de öğrencilerin güvenli, temiz ve bütçelerini zorlamayacak koşullarda konaklaması hedefleniyor.

Aylık 3 bin 120 lira gibi uygun bir ücretle hizmet veren Büyükşehir Belediyesi yurtlarında başvuru ve kayıt süreci tamamlanırken, tesisler yeni eğitim-öğretim dönemi için öğrencileri ağırlamaya başladı.