Keçiören Belediyesi tarafından personele yönelik düzenlenen Meme Kanseri Farkındalık Eğitimi'nde, erken tanının önemi, meme sağlığının korunması, düzenli taramalar ve kendi kendine meme muayenesi konusunda bilgiler verildi.

ANKARA (İGFA) - Keçiören Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen eğitim, Meclis Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi.

Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden Prof. Dr. C. Gökhan Osmanoğlu tarafından verilen eğitimde, meme kanserinin yanı sıra iyi huylu meme kitleleri ve güncel tedavi yöntemleri de ele alındı.

Prof. Dr. C. Gökhan Osmanoğlu, meme kanserinin erken evrede tespit edilmesinin tedavi başarısını artırdığı belirtilirken, kadın ve erkeklerin meme sağlığı konusunda dikkat etmesi gereken hususlar da anlatıldı.

Eğitim kapsamında kendi kendine meme muayenesinin nasıl yapılması gerektiği uygulamalı olarak anlatıldı. Bireylerin kendi bedenlerini tanımalarının ve memede meydana gelebilecek değişiklikleri erken fark etmelerinin önemine dikkat çekildi. Katılımcılara ayrıca iyi huylu meme kitlelerinin tedavisinde kullanılan mikrodalga ablasyon yöntemi hakkında bilgi verilerek, yöntemin kullanım alanları ve avantajları anlatıldı.

Seminerde hastalık süreçlerinde psikolojik dayanıklılığın önemine de değinildi. Katılımcıların sağlıklarını düzenli olarak takip etmelerinin ve şüpheli durumlarda sağlık kuruluşlarına başvurmalarının öneminin vurgulandığı eğitim, soru-cevap bölümüyle sona erdi.