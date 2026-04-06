ANKARA (İGFA) - Denizli'de 3-5 Nisan 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilen Yeşilay Türkiye Oryantiring Şampiyonası'nda Jandarma Gücü Oryantiring Takımı başarılı bir performans sergileyerek sezonu Türkiye Şampiyonu olarak tamamladı. Takım, Kadın ve Erkek kategorilerinde şampiyonluk kupalarını kazanırken toplamda 3 altın, 4 gümüş ve 1 bronz madalya elde etti.



2025-2026 sezonunda gösterdikleri üstün performansla dikkat çeken sporcular, Erkek 21 Elit kategorisinde 4, Kadın 21 Elit kategorisinde ise 3 sporcu olmak üzere toplam 7 kişi Türkiye Oryantiring Millî Takımı'na seçilmeye hak kazandı. Jandarma Genel Komutanlığı, kazanan sporcuları tebrik ederek başarılarının devamını diledi.