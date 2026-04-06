2026 Türkiye Ralli Şampiyonası'nın açılış ayağı olan Marmaris Ege Rallisi, heyecan dolu etapların ardından tamamlanırken, dünyanın ilk ve tek engelli kadın ralli pilotu Kübra Denizci Keskin elde ettiği çifte kupa ile adını bir kez daha zirveye yazdırdı. Başarılı pilot, hem kendi kategorisinde hem de Kadın Pilotlar klasmanında ikinci olarak önemli bir başarıya imza attı.

BURSA (İGFA) - Osmangazi Belediyesi'nin destekleriyle yarışlara hazırlanan Kübra Denizci Keskin, zorlu etaplarda gösterdiği istikrarlı sürüş performansı ve mücadeleci ruhuyla öne çıktı.

Marmaris'in teknik açıdan zorlu parkurlarında rakiplerine karşı üstün bir performans sergileyen Keskin, sezonun ilk yarışından önemli bir başarıyla ayrılarak şampiyona için güçlü bir başlangıç yaptı. Başarılı pilot, elde ettiği derecelerle sadece kendi kariyerine değil, aynı zamanda Osmangazi Belediyesi'ne de büyük bir gurur yaşattı. Sezon öncesinde dile getirilen hedefler, Marmaris'te kazanılan çifte kupayla anlam bulurken, bu sonuç yeni sezon için umutları daha da artırdı.

Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Marmaris Ege Rallisi'nde çifte kupa kazanan Kübra Denizci Keskin'i tebrik ederek, sporcunun azmi ve başarısıyla büyük gurur duyduklarını vurguladı.

Kübra Denizci Keskin, Temmuz ve Ağustos aylarında İtalya ile Çek Cumhuriyeti'nde düzenlenecek Avrupa Ralli Şampiyonası etaplarında da derece hedefiyle mücadele ederek hem Osmangazi Belediyesi'ni hem de Türkiye'yi temsil edecek.