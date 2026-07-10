Bolu'da düzenlenen Türkiye Kickboks Şampiyonası'nda Jandarma Gücü ve JSGA Öğrenci Kickboks Takımları, 21 sporcu ile katıldıkları organizasyonda 8 altın, 5 gümüş ve 9 bronz olmak üzere toplam 22 madalya elde etti.

ANKARA (İGFA) - Jandarma Genel Komutanlığı bünyesindeki Jandarma Gücü ve Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi (JSGA) Öğrenci Kickboks Takımları, Bolu'da düzenlenen Türkiye Kickboks Şampiyonası'nda önemli bir başarıya imza attı. 1-9 Temmuz 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilen şampiyonaya ring ve tatami branşlarında toplam 21 sporcu ile katılan ekipler, farklı kategorilerde elde ettikleri derecelerle kürsüde yer aldı.

Sporcular, ring branşlarında 1 altın, 3 gümüş ve 6 bronz madalya kazanırken; tatami branşlarında 4 altın, 2 gümüş ve 3 bronz madalya elde etti. Point Fighting takım müsabakasında ise Jandarma Gücü takımı birincilik kürsüsüne çıktı.

Şampiyona sonunda Jandarma sporcuları toplamda 8 altın, 5 gümüş ve 9 bronz olmak üzere 22 madalya kazandı.

Elde edilen başarıların ardından 4 sporcu, Kuzey Makedonya'da düzenlenecek Büyükler Avrupa Kick Boks Şampiyonası'nda Türkiye Kick Boks Milli Takımı adına mücadele etme hakkı kazanırken, 1 sporcu da İtalya'da düzenlenecek Akdeniz Oyunları'nda milli takım formasıyla Türkiye'yi temsil edecek. Jandarma Genel Komutanlığı, başarılı sporcuları tebrik ederek, milli sporculara uluslararası organizasyonlarda başarılar diledi.