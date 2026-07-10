Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, Yeni Kapalı Spor Salonu'nda antrenmanlarını sürdüren judo, kick boks ve güreş sporcularını ziyaret ederek başarı dileklerini iletti.

KÜTAHYA (İGFA) - Kütahya Belediye Başkanı Eyüp Kahveci, Kütahya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Yeni Kapalı Spor Salonu'nda çalışmalarını sürdüren judo, kick boks ve güreş sporcularıyla bir araya geldi.

Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü İsmail Şen'in de eşlik ettiği ziyarette sporcular ve antrenörlerle sohbet eden Başkan Kahveci, yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Disiplinli çalışmaları ve elde ettikleri başarılarla Kütahya'nın gururu olan sporcuları tebrik eden Kahveci, belediye olarak gençlerin sportif gelişimini destekleyen projelerin yanında olmaya devam edeceklerini ifade etti.

Ziyarette ayrıca spor altyapısının güçlendirilmesi, gençlerin spora teşvik edilmesi ve Kütahya'nın ulusal ile uluslararası organizasyonlarda daha güçlü şekilde temsil edilmesine katkı sağlayacak çalışmalar da değerlendirildi. Başkan Kahveci, sporculara başarı dileklerini iletirken, ziyaret günün anısına çekilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi.